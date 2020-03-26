台塑四寶中台塑化(6505)和原油關係最為直接，受到新型冠狀病毒疫情衝擊下，台塑化進口的杜拜原油累計今年第一季以來已經累計下跌54%，故將對台塑化第一季庫存時間差損失及庫存帶來嚴重跌價損失，台塑化第一季不排除將吃下虧損。

國際油價受到新型冠狀病毒衝擊，價格直直落，杜拜原油季均價格下跌13%、且累計今年第一季以來已經累計下跌54%，故將造成台塑化第一季產品的庫存時間差損失及庫存跌價損失，法人初估，損失幅度上看300億元，且因為需求疲弱抵銷IMO 2020政策對柴油及低硫燃料油需求的助益，拖累煉油利差，另外，新型冠狀疫情衝擊烯烴需求，加上浙江石化及恆力石化的烯烴工廠在春節期間投產，拖累烯烴利差，亦拖累台塑化烯烴工廠降載，在煉油、烯烴事業雙重壓力下，台塑化第一季不排除將面臨虧損。

台塑化今年營運艱辛，但就長線來看，2021年因為由於全球處於低油價環境，台塑化在煉油事業上，汽柴油價格在布蘭特原油低於美金40元桶時將出現僵固，加上沙烏地阿拉伯政府調降官訂售油價(OSP)中對亞洲煉油廠的溢價幅度達每桶美金6元，有利於台塑化煉油事業，就烯烴業務來說，因為輕油裂解業務的石油腦成本下降，同時，非原油製程業者業者成本持平、可支撐產品售價，且易壓低稼動率，並延後或取消產能投資，法人估計，輕油裂解製程的乙烯利差空間可自2019年的約每噸約130美元擴大至約150美元，整體來說，在無重大事件衝擊下，台塑化在明年的營運可望相較今年穩健。

(時報資訊)