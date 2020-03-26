佐登-KY(4190)下午舉行線上記者會，總經理陳佳琦說，醫美是去年營運主要的成長動能，今年兩岸將積極布局醫美診所，計劃將開六個新的據點，大陸及台灣都將各展3個店。對於佐登在大陸區復工的情形，陳佳琦說，現在復工率已達80%，門市業務已恢復3~4成。

佐登今年將在大陸地區有三個醫美診所要拓展，包括長沙、杭州、南寧分院都會開業，台灣首個醫美診所將落腳於台中，彰化及桃園區將會陸續開出。陳佳琦說，佐登妮絲會員人數多，在大陸有12萬名會員，希望能導入2萬個會員進入醫美，最終的目標希望達到1萬名會員持續做醫美。

佐登除了業內垂直深耕外，也積極業外平行擴張，目前已和大樹藥局合作，未來母嬰產品和保健食品都會上架。陳佳琦說，保健品將會在9月上市，是屬於全家可吃的益生菌，以照顧女性的蔓越莓出發。另外，美容方面的新品開發腳步不停，除了本月推出的新品面膜外，下波也將有新的精油上市。

(時報資訊)