投資人將近來獲利入袋，以及對新冠肺炎全球大流行的擔憂持續籠罩，周四午後南韓KOSPI指數由升轉跌，終場下挫1.09%，為1,686.24點，結束連續兩日、累計上漲近14.5%的升勢。外資連續第16日賣超韓股，今日賣超5310億韓元，機構投資人賣超2140億韓元，散戶買超7160億韓元。韓元漲0.26%，收在1,226.7兌一美元。

(時報資訊)