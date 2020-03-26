《韓股》韓股收跌1.09％，連2漲止步 16:142020/03/26 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人將近來獲利入袋，以及對新冠肺炎全球大流行的擔憂持續籠罩，周四午後南韓KOSPI指數由升轉跌，終場下挫1.09%，為1,686.24點，結束連續兩日、累計上漲近14.5%的升勢。外資連續第16日賣超韓股，今日賣超5310億韓元，機構投資人賣超2140億韓元，散戶買超7160億韓元。韓元漲0.26%，收在1,226.7兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #億韓 #日賣超 #一美元 #收跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 國家隊不夠力 台股收跌344點 失守8900點 13:362020/03/23 財經 A股三大指數全線下跌 滬指收跌3％ 15:312020/03/23 財經 《美股》蘋果收跌2.12％，市值跌破1兆美元 10:512020/03/24 財經 《韓股》漲近7％，韓股一度觸發暫停交易機制 11:592020/03/24 財經 《韓股》美股期貨大漲＋政府擴大紓困，韓股飆升8.60％ 16:142020/03/24 財經 匯率期貨趨勢專欄－美元追漲力道減弱 偏空看待 04:102020/03/25 證券．權證 《商情》空頭回補，激勵周二LME期銅漲4％ 09:432020/03/25 財經 《韓股》全球接力救市，韓股大漲4.40％ 12:332020/03/25 財經 《韓股》美經濟振興法案達協議，韓股收漲5.89％ 15:402020/03/25 財經 《韓股》獲利了結＋疫情陰霾，韓股漲幅受限 11:592020/03/26 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 - 財經 政院拍板紓困2.0 弱勢老幼每月加發1500元！房貸利率調降 所得稅延繳1年 - 日報 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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