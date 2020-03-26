豐原分局實施「異地辦公」3階段演練，分散警力辦公以「警力保存」為最高原則。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

豐原分局實施「異地辦公」3階段演練，分散警力辦公以「警力保存」為最高原則。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

豐原分局跨刀拍攝洗手舞，宣導「內、外、夾、弓、大、立、腕」等洗手要領。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

新冠肺炎全球蔓延，台灣確診病例突破200人，豐原分局配合台中市警察局超前部署防疫政策，自3月23日開始實施「異地辦公」3階段演練，透過分散辦公以保存警力，並於26日驗收執行成果。多位女警也跨刀拍攝洗手舞，宣導「內、外、夾、弓、大、立、腕」等洗手要領。

豐原分局依疫情發展程度，規劃異地辦公3階段演練。第1階段為「感染風險尚處安全階段」，持續實施門禁管制作為及加強公共區域消毒，並要求同仁落實自我健康管理。

第2階段為「疫情感染風險升高」，人員「分流」、「分區」進出辦公，並採「分時」管制，各分區人員非必要禁止接觸見面。

第3階段為「疫情持續升溫有全面擴散之徵象」，內勤單位各組室分為3組，分別在原地、他組室及長官宿舍大樓3處辦公，必要時更考慮改以「居家辦公」模式。

至於外勤單位部分，各分駐所、派出所以2所為1組，各移撥3分之1人力至他所執勤，不同組人員非必要禁止接觸，並規劃不同出入口進出。

分局長黃永志表示，「異地辦公」目的係為分散警力辦公，以「警力保存」為最高原則，藉由調整勤務類別、改變執勤方式、落實衛教宣導及區隔駐地動線等方式達成目標，更針對外勤單位設計分組、分時、分流的勤務規劃原則，避免出現交叉傳染造成行政癱瘓。

豐原分局「異地辦公」經4天演練測試、調整及同仁反饋，辦公場所及資訊電腦等相關設備，均已全數就位，可確保不讓疫情影響機關正常運作，警政服務不中斷。

此外，豐原分局響應「黃瑽寧醫師健康講堂」發起的洗手舞運動，由多位女警參與拍攝，期盼每位民眾都能藉由影片的教學，熟悉「內、外、夾、弓、大、立、腕」等各個要領，學習正確的洗手觀念及方法。

黃永志強調，「防疫」絕非單純僅是警方或政府單位的工作，呼籲民眾配合政府政策，戴口罩、勤洗手，落實防疫措施，一同努力、一起共度難關！

(中時 )