新冠肺炎延燒，民眾減少出門，使得全台各地血庫拉警報，幾乎要見底，桃園市議員黃家齊26日號召陽明籃球推廣協會的好友，一同捲起衣袖捐熱血，他說到現場發現捐血站真的很冷清幾乎沒人，呼籲大家養成定期捐血習慣，挹注血庫。
黃家齊說，根據台灣血液基金會3月25日的最新統計，雙北及桃竹苗區的血液庫存量都在4日以下，屬於急缺的狀態，他號召陽明籃球推廣協會的好友們，一起捲起衣袖捐熱血，中正里長賴莉莉、中成里長姜明月、文中里長陳武卿獲悉也熱情響應，呼籲大家找時間、分批去桃園捐血站捐血。
黃家齊說，血站的工作人員都全程配戴口罩，落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診等，而且捐血場所的通風、消毒頻率等措施也都很完善，能確保捐血人絕對會在安全的環境中完成捐血，請民眾放心。
黃家齊直言，防疫期間醫護人員都相當辛苦，但前線打仗不能缺少彈藥，血液就是彈藥，他呼籲大家支援前線，「防疫也要做公益，希望能籍此拋磚引玉，鼓勵更多的人出來捐血！」
桃園捐血站位於文康街61號，捐血站歡迎民眾個別前往捐血，避免群聚，也同步呼籲自3月19日起，凡曾出國的民眾，需於回國後暫緩捐血28天，以確保血品安全。另如有曾被確診感染新冠肺炎而治療痊癒者、及曾與確定病例密切接觸者，也要暫緩捐血28天。
(中時 )
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