血庫拉警報，桃園市議員黃家齊今天號召陽明籃球推廣協會好友與多名里長一起挽袖捐熱血。(黃家齊提供／蔡依珍桃園傳真)

血庫拉警報，桃園市議員黃家齊今天號召陽明籃球推廣協會好友與多名里長一起挽袖捐熱血。(黃家齊提供／蔡依珍桃園傳真)

新冠肺炎延燒，民眾減少出門，使得全台各地血庫拉警報，幾乎要見底，桃園市議員黃家齊26日號召陽明籃球推廣協會的好友，一同捲起衣袖捐熱血，他說到現場發現捐血站真的很冷清幾乎沒人，呼籲大家養成定期捐血習慣，挹注血庫。

黃家齊說，根據台灣血液基金會3月25日的最新統計，雙北及桃竹苗區的血液庫存量都在4日以下，屬於急缺的狀態，他號召陽明籃球推廣協會的好友們，一起捲起衣袖捐熱血，中正里長賴莉莉、中成里長姜明月、文中里長陳武卿獲悉也熱情響應，呼籲大家找時間、分批去桃園捐血站捐血。

黃家齊說，血站的工作人員都全程配戴口罩，落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診等，而且捐血場所的通風、消毒頻率等措施也都很完善，能確保捐血人絕對會在安全的環境中完成捐血，請民眾放心。

黃家齊直言，防疫期間醫護人員都相當辛苦，但前線打仗不能缺少彈藥，血液就是彈藥，他呼籲大家支援前線，「防疫也要做公益，希望能籍此拋磚引玉，鼓勵更多的人出來捐血！」

桃園捐血站位於文康街61號，捐血站歡迎民眾個別前往捐血，避免群聚，也同步呼籲自3月19日起，凡曾出國的民眾，需於回國後暫緩捐血28天，以確保血品安全。另如有曾被確診感染新冠肺炎而治療痊癒者、及曾與確定病例密切接觸者，也要暫緩捐血28天。

(中時 )