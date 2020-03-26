緯來電影台4月5日晚間9點全台首播新作《男盜女很賊》，今天（3月26日）釋出新劇照，小蠻與阿喜不顧形象，飾演乾洗姊妹花，還Cosplay兔女郎與貓女專門詐騙男人錢財，飾演被騙嫖客的邵翔對老婆小蠻使勁混身解數的誘惑，意猶未盡，笑說：「好希望她（小蠻）穿日本水手服來誘惑我」。

輕鬆喜劇《男盜女很賊》由導演朱峰執導，邵翔、小蠻夫妻與阿喜、王為、邱逸峰、張銘杰、陳幼芳共同主演。為了劇情所需，小蠻與阿喜多次進出摩鐵拍戲，拋開形象，打扮火辣，玩尋歡客玩瘋了！阿喜笑說：「第一次玩仙人跳好刺激，飾演嫖客的剛好是我劇場學長，劇中有很多乾洗人的SOP的撇步，還學到最新的詐騙手法叫酒托」。

雖然小蠻與阿喜的行為是犯法的，但2人詐來的贓款，並不是用於個人享樂，而是捐給孤兒院蓋新的房舍，改善小朋友們的生活，劇情內涵導向正能量。扮演兔女郎的阿喜拍戲時，曾因劇情所需，色誘過多位男星，她細數：「像是郭哥、舜哥，連螢幕初吻都是獻給楊昇達，到現在還沒出現高檔顏質的，夢想中可以跟謝霆鋒一起拍這種親密戲，他完全是我的菜阿！」

(旺報 )