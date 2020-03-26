為提升轉報、派遣效率，苗栗縣消防局積極爭取經費擴充電子e化轉報功能，並於108年11月正式啟用，透過119與110系統電子化轉報案件一鍵即能互通，加速通報時效，可將報案人姓名、電話及地點傳送到對方派遣系統，取代傳統電話通報，縮短民眾等待時間，可有效掌握黃金救援時間，讓縣民更安心。
苗栗縣過去許多交通事故、火災、自殺、民眾路倒、山域走失搜尋等案件，消防局與警察局接到民眾打110或119電話報案後，受理人員都必須以電話口述互相通報、重覆確認並各自登打受理資料，影響受理報案時效及準確性。
為提升轉報、派遣效率，苗栗縣長徐耀昌非常重視消防工作同意本局動支經費建置擴充本局電子e化轉報功能，並於108年11月正式啟用，透過119與110系統電子化轉報案件一鍵即能互通，加速通報時效，可將報案人姓名、電話及地點傳送到對方派遣系統，取代傳統電話通報，縮短民眾等待時間，可有效掌握黃金救援時間，讓縣民更安心。
另正值新型冠疫情提升，應加強個人防疫機制，保護自己也保護別人，徐耀昌再次感謝執勤的消防同仁戮力工作，堅守崗位，持續守護民眾的生命財產安全更有保障。
(中時 )
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