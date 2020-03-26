李長榮化工捐贈75％異丙醇清潔液，給林園、大社、仁武、楠梓、小港區的近160間小學和幼稚園等單位，此外，也跟高雄經發局合作，捐贈高雄市內的72處傳統市場，希望透過有效的消毒方式，能夠降低民眾外出採購時，對疫情的疑慮。

榮化26日表示，自今年2月24日起，開始捐贈75％異丙醇清潔液，協助社會大眾對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情，目前捐贈規模已達20噸，遠超過原本預計的10噸。

榮化說，捐贈對象包括林園、大社、仁武、楠梓、小港區的近160間小學和幼稚園、高雄市消防局、教育局、經發局、警察局與交通大隊、台北總公司旁的中崙高中、廠區附近與前鎮氣爆災區的里民、台灣大學、高雄醫學大學與松山社區大學，同時，也透過新創的販賣機業者，捐贈南部科學園區和幾間主動聯繫的學校。

其中，與高雄市經發局合作的捐贈對象，更是高雄市內的72處傳統市場，希望透過有效的消毒方式，能夠降低民眾對於外出採購的疑慮。

榮化說，由於在捐贈過程中，發現許多民眾或機構對於手中的防疫物資，並不知道如何有效正確使用，也有許多盲目囤積或搶購的現象，因此，榮化特別邀請藝人葉全真，與台大化工系副教授康敦彥，共同拍攝、教導如何正確使用消毒用品的公益影片，分為「辦公室篇」與「校園篇」。

(工商 )