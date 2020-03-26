疫情全球蔓延，造成各層面影響，工商團體有感於對新冠病毒對經濟的衝擊，企業界不能置身之外，對政府應有積極作為的建言，因此，近期打算共同籌畫邀約產、學界就內、外需市場、就業穩定與創造等課題，擬定並提出具體、可行之建議供政府參考，讓產、官、學界攜手共同度過這波疫情難關。

包括工總、工商協進會、商總、電電公會、三三會等工商團體有感於新冠疫情的爆發造成全球各層面的極大影響，甚至可能引發長期全球性蕭條，對仰賴出口為主的台灣是相當不利的情勢，而疫情也已經形成貨出不去、料進不來、員工復員慢的斷鏈情形。

面對疫情雖然政府提出多項因應措施與政策，但是，工商團體認為，救經濟企業也有責，不應被動而應主動提出積極有作為的建言，因此，包括工總等工商團體經過研商決定共同籌畫邀產、學界以集思廣義的方式，擬定、並提出具建設性、可行的建言。

據瞭解，為使建言具建設性，工商團體透露，就疫情蔓延的態勢與各國防護的措施，疫情有可能引發長期全球性蕭條，因此在議題設定與建言方向上，將鎖定擴大內需市場、維持海外市場，以及穩定、甚至是創造就業市場。

工商團體指出，疫情衝擊內需市場已成為全球共同現象，即使疫情過後，也需要一段為時不短的時間復原，因此，一向以海外市場為主導的台灣，必須重新思考如何創造、擴大內需市場，但是，也因為台灣內需市場胃納大小，因此，在擴大內需的同時，也不能放棄海外市場，只是要有新思維與新模式來維持海外市場的發展。

工商團體指出，內需不振，一旦企業生存難，首當其衝是就業難與失業，而在疫情已經造成百業蕭條下，消極的作為是必須要防止企業出現關歇業潮，才能避免失業與需求不足陷入惡性循環，更積極的作為是穩定、甚至是創造就業機會。

(工商 )