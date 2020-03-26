國民黨中央黨部。(中時資料照)

國民黨今天上午標售10筆辦公廳舍，其中台東縣台東市文化大樓、綠島及長濱鄉等地方黨部辦公廳舍3筆建物標脫，得款3030萬元，高於底價近1000萬元。儘管有「進帳」，但黨務高層並未喜形於色，還感慨地指出，得款將用於償還退休黨工的25億元欠款，連「杯水車薪」都稱不上。

國民黨上午標售苗栗、高雄、花蓮、台東及嘉義市，共10筆辦公廳舍，標售會議由行管會主委邱大展主持，請來律師見證。開標結果，僅台東縣的台東市文化大樓、舊綠島鄉黨部、舊長濱鄉黨部等3棟建物都出現兩人投標且標脫，其餘7間辦公廳舍則無人投票。

其中台東市文化大樓底價1500萬元，決標2200萬元；舊綠島鄉黨部底價390萬元，決標520萬1680元；舊長濱鄉黨部底價260萬元，決標290 萬元。總計3棟建物底價2150萬元，共賣出3030萬1680元，「獲利」 880萬1680元。

黨務高層說，國民黨產權清清理楚、沒有任何問題的辦公廳舍或建物，都遭黨產會凍結，無法處分；至於黨產會同意處分的不動產，都是房子或土地所有權有爭議或糾紛、另有地主等等棘手，根本很難脫手的物業。今早標售的10棟建物，都是土地向政府或他人承租，猶有紛爭待解，因此已多次標售都乏人問津，最後多次調降底價，今天終於有3間建物賣掉。

他說，雖然好不容易才賣掉3間辦公廳舍，共可得款3030萬餘元，但「賣祖產沒什麼好高興的」，而且目前光積欠退休黨工退休金及優惠存款、大量解雇員工的遺散費等「欠款」，合計就高達約25億元，黨中央處分不動產的錢，將優先償還黨工「欠款」，因此3030萬元不能說是國民黨「進帳」，只能說「還款」，且是連「杯水車薪」都稱不上的還款。

黨務高層說，不清楚得標者買下3間老舊辦公廳的用途；過去國民黨家大業大，如今景況不同往昔，甚至天壤之別，加上目前房地產不景氣，希望得標者能順利解決土地產權紛爭而獲利，或進一步有效利用。

(中時 )