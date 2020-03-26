國民黨高雄市議員蔡金晏2019年5月曾向媒體表示，前市府辦世足賽轉播時，前秘書處長陳瓊華竟請回教移工吃熱狗、香腸，陳瓊華為此告蔡金晏妨害名譽。高雄地院查證，當天現場食物都有清楚標示，認為蔡金晏為資深議員，未盡合理查證，依誹謗罪判拘役25日，可易科罰金、上訴。

法官強調，蔡金晏擔任高雄市議員超過9年，發表言論前應盡力查證，不該輕易向記者陳述，事後又否認犯行，未向陳瓊華道歉或尋求和解。

蔡金晏則表示，尊重地院判決，惟尚未收到判決書，收到將與律師研議上訴爭取個人權益，維護對公共事務評論之言論自由。

陳瓊華為前市府秘書處長，2018年7月14日晚間在市府四維行政中心舉辦「開放市府．High翻世足」世界盃足球賽季軍轉播，邀請市民和移工參加，現場備有熱狗、大腸包小腸、關東煮、爆米花等小吃。

蔡金晏2019年5月接受媒體採訪表示「陳瓊華請看世足賽轉播的移工吃熱狗、香腸」。陳瓊華對此委請律師提毀謗自訴。蔡金晏則強調，是基於善意，對可受公評的事項提出適當的主觀評論。

法官傳喚承辦人員及行銷公司人員，發現當天現場含豬肉的食物都有清楚標示，也提供不含豬肉的食物供回教移工食用，認定蔡金晏未盡查證的說法已使陳瓊華名譽受損，依毀謗罪處判其拘役25日，可易科罰金25000元，可上訴。

(中時 )