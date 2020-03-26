營建股績優生長虹建設（5534）今（26）日公布2019年財報，全年獲利長紅！大賺1個股本。據最新出爐的去年財報，全年淨利歸屬母公司業主31億7199萬元，EPS達10.93元，創下歷年來賺進第七個股本紀錄，讓營建股各公司幾乎望塵莫及。

長虹今天公告2019年全年經會計師核閱後財報，累計營收96億1799萬9000元，營業毛利37億0708萬元，毛利率38.54％，營業淨利31億6333萬元，營益率32.89％，稅前盈餘34億2104萬元，本期淨利31億7210萬元，淨利歸屬母公司業主31億7199萬元，年增率-23.83％，EPS達10.93元。

長虹在2019年繳交出一張亮眼的成績單，可供入帳的案源，包括：「長虹天璽」、「明日博」、「長虹天薈」、「長虹天馥」、「長虹天蔚」、「長虹陶都」、「中信行政大樓」及「長虹天際」等新成屋銷售。

另外長虹與忠泰建設合作開發的「明日綻」，2019年第四季開始完工交屋，總銷14億元，已認列部分轉投資收益。

法人預期，今年長虹完工交屋個案可望超越去年，業績頗有優於2019年的實力。

(工商 )