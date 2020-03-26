中和警分局宣導配合市府政策，偕同市府民政局及中和區公所對宮廟民俗活動積極協調延期或暫緩辦理活動。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

中和警分局宣導配合市府政策，偕同市府民政局及中和區公所對宮廟民俗活動積極協調延期或暫緩辦理活動。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

中和警分局宣導配合市府政策，偕同市府民政局及中和區公所對宮廟民俗活動積極協調延期或暫緩辦理活動。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

疫情嚴峻，但每天還是都會傳出居家隔離、檢疫對象不顧他人衛生安全，溜出門趴趴走遭查獲的消息。新北市中和警分局考量宗教活動會有大量且長時間人潮擁擠或密集接觸，不利疫情控制，且倘有居家隔離、檢疫對象參加，亦大幅增加傳染的風險。

中和警分局宣導配合市府政策，偕同市府民政局及中和區公所對宮廟民俗活動積極協調延期或暫緩辦理活動，如確有困難，則儘量縮小規模減少參與人數或是改採線上祭拜方式辦理。

中和警分局表示，原本自強路聖明宮預定3月28日至3月30日、興南路2段中和受鎮宮預定3月27日至28日將辦理廟會活動，經協調廟方都能共體時艱配合取消活動，改採人數較少之誦經法會及線上直播方式舉行；後續仍盼各宗教團體能為信眾多想想，暫緩辦理廟會遶境的群聚活動，不要讓信眾置身易遭傳染的環境中。

中和警分局也表示，如宮廟執意申請聚眾廟會或遶境活動，除將發函請市府民政局建議不予核發宗教團體事業補助及不得列績優宮廟外，也會要求申請人提供全部遶境人員名單，俾通知衛生局查核有無舉家檢疫、隔離者；事後如查獲有舉家檢疫、隔離者參予活動，將會把宮廟名單報市府列入公安稽查重點目標。

警方最後呼籲，除了請各宮廟神壇於防疫期間能縮減慶典活動規模或延後舉辦遶境法會外，也請民眾不要參與類似活動，以免群聚感染。畢竟祭祀參拜還是誠意最重要，神明有知一定可以體諒，如果為了參加活動染上了冠狀病毒，相信也不是神明所樂見的。

(中時 )