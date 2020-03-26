據韓聯社26日報導，美國總統川普25日提及與南韓總統文在寅的通話，高度評價南韓的新冠病毒（COVID-19）檢測水準，但反覆強調美國8天的檢測量超過南韓8周的檢測量，並聲稱美國的檢測能力令韓方驚嘆。

川普25日在白宮召開新冠病毒工作小組記者會表示，剛與文在寅總統進行了非常有益的對話。川普說，美國的檢測量比任何國家都要多，但媒體記者總喜歡談論南韓。此前美國媒體批評美國試劑盒不足、檢測緩慢時，經常以南韓為例作比較。

但有外媒指出川普所謂8天多於8周的數據本身就不準確，而且韓美兩國人口規模懸殊，簡單比較兩國情況並不合適。外媒還諷刺川普台前自賣自誇，幕後向盟友求援的做法。川普當天仍對通電話請求文在寅支援醫療物資的事實略過不表。

25日中午，川普又在推特上發文稱美國所做的核酸檢測數，超過南韓，成為世界第一。但南韓全國人口僅5100萬人，相當於每170人當中有一個人得到檢測；而美國3.3億人口中，每1090人才有一個人得到檢測。

(中時 )