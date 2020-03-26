全球新冠肺炎疫情形勢嚴峻，大陸境外移入確診病例及返國居家檢疫人員增多，產生的醫療與生活廢棄物恐有攜帶病毒、二次傳染疑慮，北京市十五屆人大常委會第二十次會議今天（3月26日）舉行，會中對《北京市危險廢物汙染環境防治條例(草案)》進行第二次審議（以下簡稱草案二審稿），將制定醫療廢物和涉疫情生活垃圾的應急處置預案。

北京市人大城市建設環境保護委員會主任委員郝志蘭表示，危險廢棄物，特別是醫療廢物的應急處置，是本次新冠肺炎疫情防控工作的薄弱環節，因而制定新條例。草案二審稿共五章50條，分為總則、一般規定、特別規定、法律責任、附則；相關規定包括建立危險廢物應急處置聯防聯控協調機制，規範危險廢物應急處置，科學調配危險廢物處置資源，保障危險廢物處置能力，加強監督管理。

其中也制定重大突發公共衛生事件醫療廢物和按照醫療廢物管理的生活垃圾的應急處置預案。涉疫情醫療衛生機構產生的生活垃圾，應當按照醫療廢物進行管理。涉疫情單位和住宅社區產生的按照醫療廢物管理的生活垃圾，應落實就地消毒、分類收集運輸等應急措施。經北京市政府同意，可以使用生活垃圾焚燒設施應急處置涉疫情醫療廢物。

危險廢物集中處置設施與生活垃圾處置設施性質類似，具有一定的公益性。草案二審稿明確，採用投資、補助、補貼等方式，制定危險廢物集中處置設施建設、運行的資金支持政策。

草案二審稿所稱危險廢物，是指列入國家危險廢物名錄的固體廢物；未列入國家危險廢物名錄，按照國家規定的危險廢物鑒別標準、鑒別方法和鑒別程式，經鑒別具有危險特性的固體廢物；未列入國家危險廢物名錄或者根據危險廢物鑒別標準無法鑒別，經國務院生態環境行政主管部門組織專家認定，可能對人體健康或者生態環境造成有害影響的固體廢物。

(旺報 )