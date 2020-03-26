國標舞女王劉真22日辭世，享年44歲，老公辛龍痛失愛妻，心情至今仍難以平復，辛龍今（26日）早現身依舊神情落寞，而他昨天和今天都是穿黑色襯衫、胸口繡了龍的圖案，其實辛龍穿這件全是為了老婆劉真。

辛龍今早現身劉真靈堂，他依舊神情落寞，雖然辛龍不發一語、戴墨鏡，但仍可看到他鼻子微紅腫，喪妻對他打擊不小，不過值得注意的是，辛龍這兩天都穿黑色、胸口繡龍上衣，根據《三立新聞網》報導，這是劉真和名設計師Daniel Wong為辛龍設計的，衣服靠近心臟的地方繡龍，也呼應辛龍名字的「龍」，可以看出劉真的巧思以及對辛龍的愛。

劉真對設計師Daniel Wong相當支持，而他得知劉真辭世消息後，難過在臉書曬照發文：「猶記去年10月在我第十場秀發表的後台我們聊天著，我說真的非常感恩妳總是如此支持我給我力量」，並寫下：「在我心中妳永遠是最美的天使！希望妳一路好走。RIP🙏」。

(中時電子報)