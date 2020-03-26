新冠肺炎疫情持續延燒令亞洲鋼價以及中鋼5月內銷盤價轉跌，中鴻(2014)跟進降價，甫開出的4月內銷盤價轉跌，熱冷軋鋼品每公噸均小跌300元，為連續三個月開高後反轉開跌。

中鴻4月內銷盤價開低，熱軋、冷軋及鍍鋅產品每公噸均降300元；5月的外銷價也轉跌，熱冷軋調降介於20~30美元。

去年第四季國際鋼價止跌強彈，中鴻去年12月外銷盤價率先止跌回升，今年首季內銷盤價跟進漲勢，連三漲；1月大宗底材熱軋每噸調漲600元，2月再漲600元，3月仍小漲300元；4月內銷盤價雖開低，降幅不大，跌幅約為1.3%。

以中鴻主力商品內銷熱軋報價來看，去年12月熱軋價格落底，約為每公噸20200元，今年1月漲到20800元，2月漲到每公噸21400元，3月再漲到21700元，回到去年10月起跌點的價位之上。4月小跌仍在去年第四季的低點之上，顯示中鋼集團期望穩價。

本季中鴻盤價連三漲，先前在國際鋼價上漲推升下，中鴻全面調漲2020年1月內銷盤價，包括熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅等三大鋼品，每公噸調漲600元，且外銷價格每公噸也漲30～40美元。2月內外銷盤價再度全面調漲，包括熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅內銷價，每公噸調漲400～700元，外銷價格依不同產品和地區，每公噸調漲20～30美元。3月盤價仍開小高盤，內銷熱軋、冷軋及熱鍍鋅產品，每公噸均漲300元，外銷價則是持平至小漲10美元。

(時報資訊)