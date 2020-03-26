遠傳(4904)深耕遊戲市場，繼《完美世界M》後，今(26)日宣布，再次與遊戲大作《新笑傲江湖M》獨家合作，推出聯名599元雙飽資費，瞄準整體市場商機龐大的遊戲玩家。

遠傳表示，本次與《新笑傲江湖M》推出獨家聯名資費，無論是新申辦或是攜碼的用戶，申辦599元雙飽資費，可獲得總價值近萬元之獨家好禮，還有4000元的遠傳帳單折抵金，無論是線上觀影、聽音樂或是購買遊戲等，都能使用帳單折抵金扣抵。

《新笑傲江湖M》是市場首款支持90幀的武俠手遊，開啟後，即可享受流暢的動態視覺感，再透過貼合原著的情節內容，讓玩家有置身江湖的沉浸式體驗，遊戲中除了經典劇情完整呈現之外，還有多種副本可以嘗試，也考驗玩家之間的默契與配合。

遠傳表示，四月底前使用遠傳帳單儲值《新笑傲江湖M》滿1688元，登錄送價值3500元「遠傳笑傲獨享包」，內含只送不賣的遠傳獨家紅色時裝及多款超夯虛寶；若儲值滿3600元，除獨享包外，再加碼送200元電信帳單折抵金。

(時報資訊)