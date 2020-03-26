為減輕新冠肺炎疫情對金融市場與經濟造成的衝擊，美國聯準會大幅降息六碼至接近零利率，並且加碼量化寬鬆（QE）購債計畫，承諾將無限量買進公債及機構抵押擔保證券（MBS）以及投資等級公司債，以「無限QE、定向紓困」為基調，壓低借貸成本，同時制定計畫確保資金流入企業及各地方政府，也將提供一般家庭和企業信用支持。川普政府也提出2兆美元紓困案，內容包括直接金援美國公民、對受創行業紓困、擴大支持失業補助與醫療系統，緊急紓困案已獲參議院通過，後續將送交眾議院。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，美國已錯失防疫先機，現在是積極進行「經濟超前部署、經濟減災」，由於美國現階段急需金融穩定機制與財政擴大支出雙管齊下來穩定國內經濟，預料紓困案在眾議院被退回機率低。在聯準會一連串大灑錢措施搭配川普政府財政紓困案，估計應可支撐美國經濟一季，也為美股提供支撐。

袁永騰指出，受到全球疫情影響，美國已有不少企業採取裁員、減薪、無薪假等措施，近期各州為防堵疫情，持續升高「居家禁令」管制，大量經濟活動被迫暫停，預料有更多勞工面臨暫時失業、收入縮減的困境，短期內初領失業救濟金人數會攀升，另外有更多勞工可能不符合請領失業金條件但同樣有收入銳減問題，美國聯準會一連串動作，搭配政府財政支出方案，除了穩定市場情緒之外，最重要目標皆在直接解決企業與勞工資金短缺問題，延緩企業倒閉與就業市場惡化的連鎖效應，先度過眼前難關，以便在疫情緩和後，美國經濟能以較快的速度復甦回彈。

目前歐美封城管制措施導致需求下滑，假若疫情可以在兩個月內獲得較好的解決，經濟活動恢復，評估近期美股與全球股市修正幅度，已經大部份反應此期間對經濟的影響，只要不出現更糟的情境，美股接近築底階段。後續需留意三大風險，包括：病毒發生變異或是疫情拖太久，美國債市流動性再度出現緊縮，中國來自歐美的訂單與消費需求下滑導致製造業庫存上升。

投資策略上，袁永騰表示，評估疫情進入長期抗戰階段，持續改變人們的工作與生活型態，影響會持續在全球各國與不同產業發酵，建議投資聚焦在可望受惠的科技股，評估標準可參考：輕資產、需求還會再回來、庫存壓力小、受實體經濟停擺影響低、因疫情逆勢受惠者。統一FANG+ETF追蹤的指數成份股以雲端服務、網路服務、線上影音串流、電商與電動車等為主，多具備以上特點，且指數本益比已跌至平均值一個標準差之外，屬超跌區，對於想要簡單投資美股的台灣投資人來說，是優選標的。

(時報資訊)