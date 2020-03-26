新冠肺炎肆虐，歐洲各國紛紛祭出封城令、居家令，除非必要，民眾不得外出。不過禁閉關久了，悶壞的人們想盡各種方法出門。就有網友貼出照片，西班牙街頭驚見「人裝狗」，一名男子全身穿著毛茸茸的衣服，裝成一隻狗，4肢著地「溜自己」。

為防控新冠肺炎疫情，西班牙首相佩德羅桑切斯3月13日宣布西班牙進入國家緊急狀態15天。26日西班牙國會投票通過，將全國緊急狀態再延長15天，直到下月12日。進入國家緊急狀態，意味著西班牙政府有權採取更多措施，如臨時徵用公共和私人資源、對不服從相關規定的行為進行處罰等。

所有西班牙人必須待在家中，除非是購買食物或藥品、前往醫院或工作，或者是處理緊急事務，此外，可以外出遛狗、遛寵物。沒想到民眾抓住這點，各種遛狗奇招都出籠。

推特就瘋傳一張照片，一名男子穿著毛茸茸的衣物，4肢著地，裝成一隻狗逛大街。照片拍攝地點據悉在西班牙中部的托雷多（Toledo）。除了「人裝狗」，甚至還有人拍到，一隻霸王龍掛大街。

(中時電子報)