「車輪苦茄」雖然營養價值高，但嘗起來卻相當苦。（楊漢聲攝）

台東縣府原民處26日舉辦「你農我農 我心不打烊」推廣原住民傳統醫療保健啟動記者會，現場端出原住民族傳統食材，要用古老長者們的智慧及傳統食材料理出美味又保健的佳餚，滋養身心、促進循環，增強抵抗力。

近年台東縣政府積極向中央爭取設置部落文化健康站，目前全台東內已有87處部落文化健康站，從文化健康站的公有空間、設置體適能設施及教材及健康照護，更要推動部落在地長者的健康飲食習慣，因此，特別與台東大學合作邀請老師協助至各部落現勘，瞭解各族群在過去醫療資源不足的環境下，如何運用不同的食材搭配及烹調方式達到保健身體的效用。

台東縣長饒慶鈴也親自到場並表示，原住民傳統飲食習慣多為水煮食物，很少油炸及煎煮，現在的食物選擇很多，但未必健康，因此，特別指示原民處請部落照服員找出各族群野菜等飲食文化，希望透過以部落長者及專家為講師，讓部落長者從生活中調配自己的營養餐盤。

縣府原民處長方銘總則指出，今年以台東5大族群及徵詢部落意願，先選定長光、福文、建和、賓朗、南興、嘉蘭、永康、都蘭、 拉里吧等9個推廣的示範部落文健站，縣府將協助推動各部落族群的美食文化提振部落文化，希望透過傳統與現代的結合，發想創新的創意料理，也能藉由獨特的菜餚背後的動人故事延續傳統文化。

在眾多傳統食材中其中有樣長相奇特的「車輪苦茄」最為顯眼，車輪苦茄是阿美族傳統食材，由於外型長的像輪胎，阿美族人又稱為輪胎茄，雖然營養價值高，但部落小朋友相當不喜歡，因為苦味是苦瓜的2倍，特殊苦澀滋味似乎只有經歷過歲月風霜的大人才懂。

(中時 )