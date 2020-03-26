迎接人工智慧時代來臨，大數據分析與應用將成為產業趨勢，中興大學攜手采威國際資訊公司共同建置「中興大學大數據中心」，未來將與國際知名資訊廠、資策會或工研院簽訂產學聯盟，集結產官學資源，盼打造中部地區人工數位與智慧分析的人才培育基地。

中興大學校長薛富盛、采威國際資訊董事長蕭哲君等人為大數據中心揭牌啟用。薛富盛表示，人工智慧與物聯網等應用範疇越來越廣，大數據在其中扮演重要角色，而大數據分析人才的養成也備受產業界期待，盼藉由學界與產業結合的方式達到產業升級。

興大理學院院長、大數據中心主任施因澤指出，該中心將著重於產學合作及人才培育，將透過蒐集各行業的統計數字後分析研究，以零售業為例可達到精準行銷、發掘潛在客戶群，也可協助醫療服務業提升醫療品質、達到精準醫療；學生並可在此學習產業所需的操作系統與數據分析應用，藉以累積實戰經驗。

此「中興大學大數據中心」數位辦公室位於資訊科學大樓，由興大傑出校友蕭哲君捐贈，盼透過此產學合作培育產業界需求的AI及大數據人才、強化跨越應用，只要是對雲端應用或大數據分析有興趣者都可以參與相關課程。

(中時 )