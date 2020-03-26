台南市新化區虎頭埤賞蘭花人潮暴增，蘭展延長至兒童節假期，且小學生憑獎狀4月享免費入園。（台南虎頭埤管理處提供／劉秀芬台南傳真）

鼓勵家長帶小孩出門曬曬太陽抗疫，台南市新化區虎頭埤4月分小學生憑獎狀免費入園。（台南虎頭埤管理處提供／劉秀芬台南傳真）

國際蘭展遍地開花後，台南市新化區虎頭埤賞花人潮大幅成長，由於遊客反應熱烈，蘭展展出延長至兒童節連假，連假期間園區還有湖畔音樂會、市集，且為鼓勵家長帶小孩出門曬曬太陽抗疫，國小以下兒童憑半年內獎狀4月分免費入園。

配合國際蘭展遍地開花活動，虎頭埤風景區內特別規畫「春迎虎頭埤-花漾台灣第一水庫」蘭花展，設置兩大展區進行蘭花展出，迎賓廣場「富饒百-年生生不息」與賣店紅厝旁「蘭韻紅厝」展區，兩周來吸引逾2萬遊客來園，比去年同期成長1倍。

虎頭埤是台灣第一座水庫，有媲美「世界6大湖景之一的日本河口湖」的景致，有腳踏船、獨木舟手划船的活動，還有舒適的草坪、步道，騎單車、露營都很方便。虎頭埤的蘭花展原規畫於3月23日即撤展，不過因在樹蔭下花況仍維持不錯，將持續展出至兒童節及清明連假

鼓勵家長帶小孩出門曬曬太陽抗疫，台南市新化區虎頭埤4月分小學生憑獎狀免費入園。（台南虎頭埤管理處提供／劉秀芬台南傳真）

為鼓勵民眾外出曬曬太陽抗疫，虎頭埤於4月分針對國小以下兒童推出優惠方案，凡國小以下兒童憑半年內（2019年9月1日起）個人獎狀入園，可享兒童本人免費入園（一孩童限由一大人購票陪同入園）。

此外，虎頭埤風景區管理所特別將露營每帳加贈腳踏船抵用券1張的優惠持續延長至4月5日，讓露營遊客也可以優惠價踩船體驗湖面風光。

(中時 )