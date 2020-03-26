因應新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散升溫，為降低群聚傳染風險，「遠距工作」與「居家辦公」(Work from home, WFH)成為近期防疫關鍵字，推升Yahoo奇摩電商3C周邊、居家辦公設備、快速料理與堅果零嘴等商品熱銷。瞄準這波「居家辦公」需求，Yahoo奇摩購物中心、超級商城、拍賣三平台聯手推出「在家上班防疫」、「遠距辦公免驚慌」及「居家工作熱銷」專區，要帶給民眾最大的便利！

除了Yahoo奇摩購物中心、超級商城、拍賣三平台聯手推出「在家上班防疫」、「遠距辦公免驚慌」及「居家工作熱銷」專區，Yahoo奇摩購物中心3C家電館更攜手foodpanda，即日起購買指定商品就送外送美食購物金，4/12前單日消費滿3萬再抽萬元美食購物金；Yahoo奇摩新聞也順勢推出「在家工作抗疫 加分防雷懶人包」專題，讓消費者輕鬆打造防疫居家辦公環境、啟動高效模式！

Yahoo奇摩超級商城觀察，因應遠距會議及線上學習需求大增，帶動視訊週邊設備業績單週飆漲近4倍，其中HD網路攝影機最受消費者青睞，居家辦公必備好物如電腦椅單週業績成長近6成、床上桌與床邊工作桌單週訂單也有近3成增長，Yahoo奇摩拍賣硬碟業績成長近2成。Yahoo奇摩購物中心公布本週最新「Top5 3C熱銷榜」，因應口罩實名制2.0政策上路，「讀卡機」持續搶登熱銷冠軍，其次為增加遠距工作效率、降低眼睛疲勞的「護眼螢幕」，又以24吋及32吋為選購主流，第3到5名則分別是工作與線上會議必備「無線滑鼠」、「真無線藍牙耳機」及「網路攝影機」。

因應新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散升溫，為降低群聚傳染風險，「遠距工作」與「居家辦公」(Work from home, WFH)成為近期防疫關鍵字，推升Yahoo奇摩電商3C周邊、居家辦公設備、快速料理與堅果零嘴等商品熱銷。瞄準這波「居家辦公」需求，Yahoo奇摩購物中心、超級商城、拍賣三平台聯手推出「在家上班防疫」、「遠距辦公免驚慌」及「居家工作熱銷」專區，要帶給民眾最大的便利！

除了Yahoo奇摩購物中心、超級商城、拍賣三平台聯手推出「在家上班防疫」、「遠距辦公免驚慌」及「居家工作熱銷」專區，Yahoo奇摩購物中心3C家電館更攜手foodpanda，即日起購買指定商品就送外送美食購物金，4/12前單日消費滿3萬再抽萬元美食購物金；Yahoo奇摩新聞也順勢推出「在家工作抗疫 加分防雷懶人包」專題，讓消費者輕鬆打造防疫居家辦公環境、啟動高效模式！

Yahoo奇摩超級商城觀察，因應遠距會議及線上學習需求大增，帶動視訊週邊設備業績單週飆漲近4倍，其中HD網路攝影機最受消費者青睞，居家辦公必備好物如電腦椅單週業績成長近6成、床上桌與床邊工作桌單週訂單也有近3成增長，Yahoo奇摩拍賣硬碟業績成長近2成。Yahoo奇摩購物中心公布本週最新「Top5 3C熱銷榜」，因應口罩實名制2.0政策上路，「讀卡機」持續搶登熱銷冠軍，其次為增加遠距工作效率、降低眼睛疲勞的「護眼螢幕」，又以24吋及32吋為選購主流，第3到5名則分別是工作與線上會議必備「無線滑鼠」、「真無線藍牙耳機」及「網路攝影機」。

(中時電子報)