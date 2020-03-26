上市營建股鼎固-KY（2923）今（26）日公布2019年財報，受惠去年第一季成功處分北京子公司股權所挹注，全年獲利大幅飆高，EPS達4.72元，創下歷年來EPS新高紀錄。

根據鼎固今天最新出爐經會計師核閱後的2019年財報，全年營收達57億3,720萬元，營業毛利28億5,2174萬 ，稅前淨損3億5,809萬元；本期淨利為82億1,364萬元，本期綜合損益達62億1,636萬元，歸屬於母公司業者淨利為82億0,909萬元，EPS達4.72元。

鼎固2019年獲利大幅飆高，主要是首季有處分北京鼎固子公司股權獲利挹注，衝高單季每股純益衝上4.74元，加上無錫別墅新案交屋貢獻，使得全年獲利大幅攀升。

鼎固日前召開董事會已決議，配發2019年度現金股利，每股達2.23元，創下2012年掛牌上市八年以來的最大手筆紀錄。

(工商 )