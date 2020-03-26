全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業今(26)日董事會決議，27日至5月26日實施庫藏股，預計買回1,200張，每股買回價格區間90～110元，佔已發行股份的1.98％，為激勵員工士氣，提高經營績效，未來庫藏股將轉讓給員工。

台股近兩週跌多漲少，伸興今日收盤價雖上漲1.5元而以119.0元收盤，董事會仍決議為自家股票護盤，預計27日起至5月26日實施庫藏股，預計買回1,200張自家股票，每股買回價格區間90.0～110.0元，當股價低於買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。為激勵員工士氣，進而提高經營績效，買回庫藏將轉讓給員工。

伸興董事會也通過庫藏股轉讓給員工辦法，自買回股份之日起5年內，1次或分次轉讓予員工。凡於認股基準日前到職滿半年或對公司有特殊貢獻的全職員工，得依員工職等、服務年資及對公司的特殊貢獻等標準，同時要兼顧認股基準日時公司持有的買回股份總額及單一員工認購股數上限等因素，訂定認購數額，享有認購資格。

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