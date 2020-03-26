嘉義縣竹崎鄉光華村一對黃姓老夫妻，今26日開小貨車返家途中疑似過彎不慎，直接衝落竹林，造成1死1重傷。（翻攝照片／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣竹崎鄉光華村一對黃姓老夫妻，今26日開小貨車返家途中疑似過彎不慎，直接衝落竹林，造成1死1重傷。（翻攝照片／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣竹崎鄉光華村一對黃姓老夫妻，今26日近午結束田間工作，開小貨車返家途中，行經光華村159甲支線產業道路，疑似過彎不慎，直接衝落竹林，71歲先生拋出車外，到院前傷重不治，73歲鄧姓妻子傷勢嚴重，還在與死神拔河中。

嘉縣消防局上午11點39分獲報，指光華村159甲支線產業道路處有小貨車翻落邊坡深約20米，救護人員抵達，發現小貨車幾乎撞爛，車體嚴重變形，男姓駕駛被甩出車外，不停發出痛苦呻吟聲，還有氣息、意識，女性乘客卡在車裡，卻因身體虛弱無法自行脫困，救護人員先後將兩人送往石桌醫療站初步處置，再轉送嘉義市聖馬爾定醫院，不過，男性駕駛在送醫途中就失去生命跡象，到院搶救後無效。

經警方初步調查，黃男和鄧女是夫妻關係，疑似忙完早上的工作，在返家途中出意外，雖當時有目擊者看到車子衝落竹林，因事發地點是一處轉彎處，車禍原因有待調查。聖馬爾定醫院指出，死者有多重鈍傷和穿刺傷，到院前已失去呼吸心跳，至於老婦人同樣有多重鈍傷和穿刺傷，CPR後恢復生命徵象，目前在加護病房觀察中。

(中時 )