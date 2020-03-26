在新冠肺炎疫情與川普政府推出2兆美元的紓困方案過關期待對抗下，美股周三終場上漲495點，並收復21,000點關卡，然而，美國周四上午即將公布本周初領失業金人數數據，投資市場悲觀看待，美指期走跌逾350點。

截至台北時間26日下午4點20分，道瓊指期下跌353點或1.68%、暫收20673點；標普500指數期貨下跌51.52點或2.09%、暫收2415.5點；那斯達克100指數期貨下跌132.75點或1.78%、暫收7335點。

巴克萊 (Barclays) 銀行最新研究報告指出，最新的初領失業金人數恐怕會超越金融危機的65萬人紀錄，達到200萬人，美國第2季GDP成長率將下滑7%若持續升溫，美國失業率將攀升至7~9%。

美國科技產業重鎮加州進入緊急狀況，舊金山17日甚至發布「封城」，700萬民眾非必要禁止出門。加州州長Gavin Newsom本周三更透露，從3月13日以來，已經有超過100萬人申請失業金。

(中時電子報)