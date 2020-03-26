陳滄江發起籌組「金門航空」，並對外公開徵稿logo，期待金門一飛沖天，帶來更便捷的對外交通。（李金生攝）

「金門航空」出現雙包案，5年前即發起籌組的汪建勳，今（26）日指日前宣布以同名成立籌備處，並對外公開徵稿logo的前縣議員陳滄江涉嫌侵權，要求撤回否則提告。陳滄江則回嗆若對方能拿出許可證，就自動放棄「金門航空」公司名稱，但仍會更名繼續爭取成立航空公司。

空軍官校肄業的陳滄江是在日前發起成立「金門航空」籌備處，並對外公開徵稿logo，期待金門一飛沖天，帶來更便捷的對外交通。但此舉卻引來5年前就發起籌組「金門航空」的金門籍人士汪建勳在地方〈金門時報〉刊登聲明，要求陳滄江立即公開撤銷、更正與「金門航空」相關事宜。

空軍官校畢業，目前在國航國外線擔任機長的汪建勳在聲明中指出，「金門航空有限公司」名稱已由經濟部發出預查核定書給他本人，但陳滄江事先並未就使用「金門航空」名稱徵詢過他，此舉已有侵犯公司名稱登記使用權的疑慮。

汪建勳並重申他自2014年起即以永續經營為策略發展目標，配合鄉親意願和地方政府發展政策，審時度勢持續推動籌設成立「金門航空」的規畫工作，並未曾間斷過。

「金門航空」金門籌備處主任黃允得也說明，該籌備處一直在進行相關事宜，目前也已獲交通部核備在案，自今年初以來即展開請益之旅，就縣府、金酒公司參與經營的可能性，諮詢議長洪允典等人的意見，在新冠肺炎疫情結束後，就會進入第2階段的籌備工作，未來將以寬廣的作法募集資金，廣納各方加入經營團隊，希望陳滄江在10日內自行撤銷使用「金門航空」以免混淆視聽，並落得白忙一場的結果，否則只有循法律途徑解決一途。

陳滄江則回應指出，經查目前經濟部並無「金門航空公司」的成立，而對方5年來也沒有任何進展，若對方有辦法拿出相關許可證，他願意自動放棄使用「金門航空」公司名稱，但仍會用其它名稱，繼續爭取成立航空公司。

(中時 )