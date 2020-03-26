大陸陝西歷史博物館後勤保障處處長王長纓近日表示，疫情期間他們在網上推出了一些參觀項目，比如數字博物館和推送資料圖片、短片。目前在人流量不大的情況下，依然採取線上及實體展覽的形式，方便民眾進行遊覽。隨著疫情防控工作的推進，截至目前，陝西共有包括陝西曆史博物館、西安碑林博物館、漢景帝陽陵博物院、秦始皇帝陵博物院等在內的38家博物館、紀念館和25家文物類景區陸續恢復對外開放。

近年來，隨著大陸民眾精神文化需求與文化消費意願不斷提升，「博物館熱潮」應運而生，陝西作為中華民族和中華文明重要發祥地之一，其歷史文化積澱深厚，當地眾多博物館成為遊客所喜愛的文化「打卡」地，為滿足民眾在疫情期間的文化需求，「閉館不閉展」成為大陸多地文博機構的共識，於是雲端看展也成為民眾接觸歷史文化重要途徑之一。

王長纓表示，實體參觀會有一種身臨其境的感覺，遊客能夠近距離感知與欣賞中華文化的魅力，容易產生共鳴，體驗感更好。

西安碑林博物館一直受到書法愛好者的青睞，此次重新開放，每日參觀限額為1000人次，遊客在石碑前駐足遊覽、拍照，不時有工作人員對公共區域進行消毒。

陝西省社會科學院專家王曉勇表示，疫情期間，線上展覽、直播成為民眾遊覽博物館的主要方式，隨著多地文博機構恢復開放，博物館應以「雲刷館」為契機，透過完善技術支持、豐富展示內容等方式使線上模式逐漸常態化，同時，也應加強場館智能化建設，從而令線上與實體觀展的有效對接，為民眾提供更好的參觀體驗。

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(旺報 )