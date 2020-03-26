菲律賓醫療協會今天說，該國已有九名醫生因新冠肺炎喪生，當地醫院已不堪負荷，前線醫護人員缺乏防護物資。九名醫生喪生的消息讓人民感到恐懼，認為實際情況比通報的數字還嚴重許多。

新加坡《聯合早報》報導，衛生部周四通報，菲律賓新增了71例確診病例以及七例死亡病例。全國累計確診病例達707例，累計死亡病例增至45例。

醫療協會副主席說：「如果由我來決定，我會先讓前線人員進行檢驗，七天後又再進行一次檢驗。醫生本身也可能是帶原者。」

呂宋島已經進入封鎖的第二週，但是醫護人員警告，確診病例目前還在激增。

馬尼拉三家主要醫院週三也宣布，醫院已經飽和，不會再接收新的冠病病患。也有醫院表示，由於數以百計的醫護人員因為可能接觸過確診病例，所以正在接受14天的隔離，因此他們也不能接受更多的病患。

截至週二，菲律賓已對近2000人進行了檢測，這些人包括出現嚴重症狀者、年長者、患有嚴重疾病者和孕婦。

(中時 )