大陸國防部今天召開記者發佈會，針對3月初中國海軍驅逐艦呼合浩特號以雷射照射美國海軍P-8偵察機ㄧ事，大陸國防部發言人任國強進一步評論表示，事實真相十分清楚的。2月17日，在中國海軍位於公海組織例行演練期間，美海軍P-8A偵察機不顧中方多次警告，抵近中方艦艇編隊進行偵察活動長達4個多小時，最近距離中方艦艇僅400多公尺。美方的危險操作極不規範、極不專業、極不安全。

任國強說，長期以來，美方對中國當面海空域實施抵近偵察，對中方艦機近距離、長時間跟蹤監視和干擾，甚至多次造成危險接近和緊迫局面。美方這種挑釁性行爲損害中方安全利益，危及雙方艦機和一線官兵安全，是對國際法上航行自由制度的破壞和濫用，也是引發中美海上安全問題的根源所在。但美方不但對此視而不見、置之不理，反而經常惡人先告狀，發表不實言論，顛倒是非。中方對此堅決反對，並要求美方停止採取類似極具挑釁性的危險行動，停止抹黑中方，以免損害中美兩國兩軍關係大局。

(旺報 )