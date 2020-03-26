桃園自強一路氫氟酸外洩2人受傷送醫。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園自強一路氫氟酸外洩2人受傷送醫。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區自強一路某科技公司，26日上午路面突然冒煙，民眾報案有大量酸性物質且有人員受傷，桃園市消防局獲報趕往現場，發現是裝載氫氟酸的槽車外洩，導致1名員工及1名外包商受傷，兩人意識皆清楚送往醫院，並無生命危險。

氫氟酸又稱氟化氫（HF），俗名氟酸、白骨酸、化骨水、洗鑽水、除鏽劑、酸洗等，具有刺激氣味及劇毒性，屬於中等強度偏弱的酸，具腐蝕性，常用於製造氟碳化合物、氟化鈉、氟化鋁、六氟化鈾和冰晶石等有機或無機氟化物，或用於不銹鋼、非鐵金屬酸洗等，毒性極強。

消防局出動內壢分隊人車前往處置，救災人員抵達現場，廠區人員表示已止漏，消防員著化學防護衣協助處理及確認，於現場架設砲塔協助防護及稀釋，並橫向聯繫警察局、環保局、消防署及北區環境事故技術小組前往協助。

消防人員表示，41歲男性員工及56歲外包商送往部立桃園救治，意識都清楚並沒有生命危險。

(中時 )