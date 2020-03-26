永豐餘（1907）今日召開線上法說，展望2020年營運，永豐餘發言人殷國堂表示，由於新冠肺炎疫情致使市場需求及景氣極端不明朗，目前對首季營運表現審慎看待。面對近期的衛生紙搶購潮，則將全力配合政策擴大產能，與政府共同穩定軍心。

面對新冠肺炎疫情爆發的非常時期，永豐餘工紙紙器事業群年初二即緊急商請同仁歸隊，投入防疫用品的外盒及紙箱生產。因應市場湧現衛生紙搶購潮，消費品事業群則全力配合政策擴大產能，漿紙事業群亦以供應台灣生活用紙需求優先。

對於目前工紙市場概況，殷國堂指出，工紙產品需求須看客戶的工廠復工及產品包裝狀況。面對疫情衝擊，首季需求目前看來尚未完全恢復，須進一步觀察拉貨狀況。永豐餘目前工廠生產狀況正常，就現況來看，中國大陸算是疫情較快步入緩和期的地區。

至於台灣及越南市場，殷國堂表示，目前看來確實有獲得些許轉單效益助益。其中，永豐餘於越南除了在北越設立合資公司、設立2個工廠及2條產線外，未來在南越也持續考慮擴充產能及據點的可能性。

殷國堂指出，新冠肺炎疫情全球延燒，需求降低勢必影響紙箱及工紙的生產及報價，目前都在關注疫情何時能結束，若結束得早，則全球經濟可望有較快反轉，對紙箱價格及拉貨需求將非常強勁。但若疫情拖得稍久，勢必削弱價格及需求成長空間。

對於近期衛生紙搶購潮，是否有助於3月營收及獲利表現，殷國堂認為，對於消費品事業群的營收及獲利會有一定正面幫助，但如同2018年首季爆發的「衛生紙之亂」狀況，公司並未調整價格，並配合政策全力加班生產，生產成本亦同步增加，並不會有額外獲利問題。

永豐餘表示，三大事業群將持續深化創新轉型、致力提高附加價值，並擴大製程餘料資源化投資，促進成本效益最大化。同時，根據轉投資產業競爭力的可持續性、發展性、未來性，以保守審慎方式因應、適時進行投資組合調整，持續提供長期穩定的投資收益。

而旗下子公司揚州永道無線射頻標籤為擴充客戶基礎，近2年陸續進軍歐洲及日本市場，透過調整產品銷售結構，營運優化效益逐步顯現。備守關注的擬於中國大陸IPO申請掛牌上市進度方面，殷國堂表示目前正在準備中，希望今年會有結果。

(時報資訊)