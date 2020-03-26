新光金(2888)今天召開線上法人說明會，公司日前宣布將發行4.2億股普通股及2.22億股乙種特別股，將增資新壽100億元，預計新壽RBC(資本適足率)將提高13個百分點，另外，增資新光銀行30億元充實第一類資本。截至2019年底，新壽帳上金融未實現餘額93.45億元，主要以股票為主。

新光金2019年合併稅後淨利為166.3億元，年增58.7％，每股盈餘1.34元，合併股東權益較2018年底提高35.0％至1953億元，每股淨值15.42元。子公司新壽合併稅後淨利92.5億元，年增75.7％；新光銀行合併稅後淨利55.2億元，年增5.9％；元富證券合併稅後淨利15.4億元，年增85.7％。

新壽2019年初年度保費1168.6億元，市占率為9.2％，因外幣保單成長強勁，新契約價值較2018年提高2.0％。去年以外幣保單為主，銷售金額較2018年成長12.6％達805.3億元，占初年度保費比重68.9％。此外，負債成本自2018年底4.08％下降11 bps至3.97％，降幅優於預期。

在資產配置方面，總投資金額2兆8734億元，年增9％，其中，不動產占比5.4％，投報率3.2％；擔保放款占比1.5％，投報率4.4％；保單貸款占比4.0％，投報率5.6％；國外股票占比1.9％、國外固定收益占比61.7％，投報率3.5％；國內固定收益占比8.2％、國內股票占比9.4％，投報率合計8.35％；現金占比7.8％，投報率0.8％。

新光金旗下新壽2018、2019兩年資本適足率分別為227.4％、220.8％，為提高RBC，新光金決定辦理現增及發行乙種特別股，預計增加新壽RBC約13個百分點。

美國聯準會在3月降息6碼，台灣央行也降息1碼，新光金指出，新錢投資平均比去年下滑40～50基準點。目前新壽股票占比10～12％，這波全球股災，台股也受衝擊，但新壽都是以高股息為主，相對波動影響較小。

(時報資訊)