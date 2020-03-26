《金融》央行：明起調降金融機構準備金乙戶存款利率 16:482020/03/26 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今宣布，自3月27日起調降金融機構準備金乙戶存款利率，活期性存款部份降至0.068%，定期性存款調整為年息0.56%，而外資新台幣活期存款，仍是維持全部不給付利息。 由於央行今年3月19日理監事會宣布降息1碼，大多數銀行已經配合調整其牌告利率，央行今天也宣布調降金融機構準備金乙戶存款利率。 以活期性款部份而言，調降前為0.146%，意味調降0.078%；而定期性存款調整前為年息0.82%，此次調降0.26%。定期性存款準備金乙戶利率調降幅度較大。 (時報資訊) #調降 #乙戶 #金融機構 #準備金 #存款利率 #央行 #準備金乙戶 #活期性存款 #定期性存款 #外資 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中精密園區勞宅汙水費 擬調降 04:102020/03/22 地方新聞 人行官員：可設立專事地方政府融資的政策性金融機構 12:402020/03/23 財經 紓困運彩經銷商 擬動用準備金 01:192020/03/24 金融．稅務 2859萬存戶受影響 郵局調降存款利率 18:302020/03/24 生活 中華郵政3/25起調降存款利率 18:302020/03/24 財經 經濟部送三大利多 瓦斯調降水電減免最多10％ 21:062020/03/24 財經 郵局今起降息 學貸利率降破1％ 04:102020/03/25 財經焦點 人行傳將降低基準存款利率 15:402020/03/25 財經 《業績-金融》三商壽去年獲利創高，股利擬掛零 17:222020/03/25 財經 人行降息救經濟 外媒：時間近了 04:102020/03/26 全球財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 - 即時 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 政院拍板紓困2.0 弱勢老幼每月加發1500元！房貸利率調降 所得稅延繳1年 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。