央行今宣布，自3月27日起調降金融機構準備金乙戶存款利率，活期性存款部份降至0.068%，定期性存款調整為年息0.56%，而外資新台幣活期存款，仍是維持全部不給付利息。

由於央行今年3月19日理監事會宣布降息1碼，大多數銀行已經配合調整其牌告利率，央行今天也宣布調降金融機構準備金乙戶存款利率。

以活期性款部份而言，調降前為0.146%，意味調降0.078%；而定期性存款調整前為年息0.82%，此次調降0.26%。定期性存款準備金乙戶利率調降幅度較大。

(時報資訊)