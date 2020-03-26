佐登-KY(4190)2019年營收達新台幣32.52億元，較2018年同期成長5%，創上市來最新高峰，EPS達8.05元，將發放現金股利4元。

佐登妮絲總經理陳佳琦表示，近年除了穩定發展美容美體產業外，更積極強化研發團隊實力，持續推出新產品，新產品所帶出的銷售額，促使產品營收與勞務營收比例從2018年的6：4，邁向黃金比例5：5，創下亮麗佳績。妮絲專業研發團隊的堅強實力，新品買氣更帶動佐登妮絲產品銷售大幅成長。

在銷售據點方面，佐登妮絲積極整合虛實通路，去年進軍新加坡與馬來西亞電商，2020年將進駐泰國市場。線下另以新品牌「妮貝舒」進軍母嬰市場於藥局通路展售，將為佐登妮絲營收增加新動能。2020年佐登妮絲積極拓展五大策略佈局包括一、拓展會員數；二、搶攻醫美產業；三、零售通路開發；四、展店與代理；五、深化研發產業鏈。

因應新冠肺炎疫情，佐登搶先於今年農曆年前疫情尚未爆發時，成立疫情危機處理小組，提前掌握各營業處消耗品與產品數量，兩岸工廠搶訂原物料，於農曆年期間，兩岸危機處理小組重新擬定年後開工營運方向，開工後台灣與馬來西亞加強防疫服務流程，營運因此未受影響，抗菌組合產品立即上線開賣，大陸門市則透過公眾號推播商品並致電聯繫客情，協助會員補充日常所需保養品，將會員經濟效益發揮最大化；同時各門市開始協調降租策略，落實開源節流因應舉措。大陸門店全員以線上服務消費者居家護理需求，並直播開賣淨化空氣的精油與防疫組合產品，成效亦也反映在2020年2月營收表現上。

(時報資訊)