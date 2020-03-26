和大(1536)今日舉行臨時董事會，因應近期全球股市因受新冠肺炎疫情影響，投資人信心重創，公司為維護公司信用及股東權益，決議啟動買回6000張庫藏股，買回期間為3月27日至5月26日，買回價格區間將落在60元～90元，買回股份予以註銷。

和大表示，今年全球車市普遍受到肺炎疫情影響，但和大深耕頂尖電動車廠減速機構技術開發，為客戶新開發車款獨家量產廠商，技術能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，因此在此波疫情衝擊相對影響較小，有信心在短期營收回復過往水準。

雖然去年和大集團面臨美中貿易戰衝擊，整體營收不如預期，但今年隨著美國及歐洲、大陸等電動車客戶拉貨提升帶動下，業績已逐月回穩，展望2020年和大目標再次重回2018年營收70億元以上水準。

在產能擴增方面，和大嘉義新廠興建，規劃建置十條智能產線，展現持續加碼投資嘉義，響應政府回台投資專案。連同目前嘉義廠陸續建置高階設備，預估2020年第2季後嘉義廠區將成為和大在台單一最大的生產基地，帶動和大產能再創新高的基地。

(時報資訊)