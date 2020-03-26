《港股》恆指收跌0.74％，醫藥股、大陸地產股逆勢走高 16:482020/03/26 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國參議院通過2兆美元紓困振興方案，但美股期貨仍然疲弱不振，以及投資人對新冠肺炎全球大流行的擔憂揮之不去，周四香港恆生指數開高走低，終場收跌0.74%，為23352.34點，盤中一度大跌1%。國企股(H股)收跌0.86%，為9447.56點。 醫藥股逆勢走高，複星醫藥A股漲停，H股大漲12%，其全資子公司研製的新冠狀病毒核酸檢測試劑盒通過藥監局應急審批。看好央行降息，大陸地產股開低走高，合景泰富漲近9%，中國恆大漲7%。 (時報資訊) #醫藥 #收跌 #大陸 #地產股 #逆勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 超國民待遇 陸擬免台人二次隔離 04:092020/03/22 焦點新聞 興櫃賣壓重 個股單兵演出 04:102020/03/23 證券．權證 恒指午盤大跌3.75％ 地產股集體暴跌 12:392020/03/23 財經 國家隊不夠力 台股收跌344點 失守8900點 13:362020/03/23 財經 A股三大指數全線下跌 滬指收跌3％ 15:312020/03/23 財經 《美股》蘋果收跌2.12％，市值跌破1兆美元 10:512020/03/24 財經 超眾 元月每股獲利0.47元 04:102020/03/26 證券．權證 中止ECFA挫咧等？陳美伶喊話大陸：別被政治影響 對雙方不好 13:352020/03/26 政治 陸商務部：疫情對大陸消費影響短期可控 15:502020/03/26 財經 《韓股》韓股收跌1.09％，連2漲止步 16:142020/03/26 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 - 財經 政院拍板紓困2.0 弱勢老幼每月加發1500元！房貸利率調降 所得稅延繳1年 - 日報 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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