美國參議院通過2兆美元紓困振興方案，但美股期貨仍然疲弱不振，以及投資人對新冠肺炎全球大流行的擔憂揮之不去，周四香港恆生指數開高走低，終場收跌0.74%，為23352.34點，盤中一度大跌1%。國企股(H股)收跌0.86%，為9447.56點。

醫藥股逆勢走高，複星醫藥A股漲停，H股大漲12%，其全資子公司研製的新冠狀病毒核酸檢測試劑盒通過藥監局應急審批。看好央行降息，大陸地產股開低走高，合景泰富漲近9%，中國恆大漲7%。

(時報資訊)