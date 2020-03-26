老旅社辦攝影展，藉由民眾投入，盼串連鄰里珍珠成為項鍊，閃耀南國城市。（林和生攝）

屏北社大在老旅店外辦展，提醒民眾對故鄉的關注，看來格外有感。（林和生攝）

「從小生長的土地，你真的認識嗎？」屏北社大日前在屏市啟動文化走讀，透過手繪、拍照等課程，讓里民為自己生活日常留下紀錄；有民眾驚艷，原來住家周遭如此美麗，眾人可望藉由鄰里連結，將一顆顆珍珠、串成美麗項鍊，在南國城市持續閃亮。

屏北社大主任邱怡蓉說，在生活過程中，有些地方容易接觸，卻經常無感，因此近期有堂課程便邀集學員們，於自己再熟悉不過的城市，進行深度踏查，過程中用手機拍照、手繪速寫，嘗試描繪出眼前所見。

以屏東市中心點中央商圈為圓心，拓展半徑3公里處，席間共走訪演武場、宗聖公祠、屏東書院、崇蘭家祠、昌黎殿及在地廟宇慈鳳宮等，共有40餘人參與。

64歲劉昭麟以手繪方式畫出演武場，他感動地說，住在屏東市那麼久，從不知道這座城市蘊藏的內涵如此豐厚，經一系列走訪，才知道自己錯過許多，他形容這次就像發現寶石般，越去挖掘、越能知道它的美好。

「文化資產保存，若是少了人際傳播，就像一灘平靜的水，沒了令人悸動地漣漪，看不出精彩」，邱怡蓉說，這次嘗試把人帶進社區，藉以擾動地方，讓這裡的人說出自己故事，相信會更生動。

這場在地影像創作展，用了藍晒圖的輸出顯影法，把影像用傳統紀錄顯影與懷舊手法呈現，也希望喚起居民過去記憶，因為適逢防疫期間，採戶外開放觀展，讓展覽更有味道。

屏北社大校長林雅文坦言，近年來屏東街景變化許多，在都市發展同時，我們用腳來感受土地，用手機記錄家鄉，就是期待人人都有機會現身說法，成為鄰里導覽員，「自己的故事、自己來說」。

(中時 )