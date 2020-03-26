新冠肺炎疫情大亂全球股市，不過安永最新報告稱，2020年Q1全球IPO基本延續良好勢頭，而大陸A股更奪下全球IPO集資額、數量雙冠王。

路透報導，安永26日發布「2020年第一季度全球IPO趨勢」稱，大中華區今年一季度IPO交易數量較去年同期增長34％（90宗），集資額較去年同期上漲104％（132億美元）。 其中中國大陸滬深兩市A股IPO共計52宗（上交所共34宗，深交所共18宗），集資額113億美元，在全球股市奪下雙冠王。

港交所Q1的IPO有38宗，集資額18億美元。倘若單計全球交易所，數量上港交所和上交所分列全球前二。但集資額方面，上交所藉由期間最大的全球IPO京滬高鐵一案，仍以98億美元獨佔鰲頭。

同時，安勇認為，大陸近期新「證券法」推出，對當地IPO是一大利好，且在當地政府一系列穩定政策推出下，有望推動A股IPO有望穩中有進。

安永大中華區上市服務主管何兆烽表示，雖然2020年第一季度大中華區IPO市場受到新冠肺炎疫情的影響，但我們對於2020年接下來三個季度的經濟和IPO前景持謹慎樂觀的態度。

報告稱，雖然新冠肺炎疫情對幾乎全行業都造成衝擊，但也為醫療保健等領域帶來商機，這些領域企業的IPO可能會更吸引市場關注。

(工商 )