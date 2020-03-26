還記得新冠肺炎爆發初期，高雄市一名50多歲男台商在1月底從武漢返台，不過他卻隱瞞旅遊史，到處趴趴走，甚至跑到金芭黎舞廳消費，經診後高雄市衛生局開罰30萬元。這名25日已經繳清罰款，不過收治在負壓隔離病房2個月，病毒仍呈現陽性。

這名來自左營區的台商當時出現發燒及上呼吸道症狀，卻隱瞞旅遊史，返國後還到到金芭黎舞廳消費，被舞廳人員檢舉後依法開罰，不過這名台商自1月23日入住負壓隔離病房已逾2個月，目前仍未出院，主因是反覆採檢後，身上病毒仍是陽性反應，所以必須持續治療，不過病況穩定。

台商確診新冠肺炎趴趴走，還到舞廳消費，住負壓病房2個月「仍是陽性」。（圖／報系資料照）

這名男台商待在武漢期間發燒達37.3度， 1月20日在當地就醫服藥，21日從小港機場入境，隨後搭乘捷運到巨蛋站；22日上午到市場買早餐，下午到某醫院皮膚科就醫，又和友人到金巴黎舞廳消費，全程未戴口罩，直到23日到診所就醫，才吐露武漢旅遊史，由衛生局安排至負壓隔離病房就醫，24日除夕當天確診為新冠肺炎，為國內第2例境外移入感染病例。

這名台商第一時間接受疫調未吐實，除了隱匿旅遊史，還強調自己出門都配戴口罩，但造成舞小姐出現發燒症狀，才讓整件事件曝光。高雄市衛生局依違反傳染病防治法，重罰30萬元罰鍰，不過台商在25日時，已透過匯款方式將罰款繳清。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)