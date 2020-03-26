苗栗市公所依里別、時段，安排里民領取時間，避免人潮壅塞。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市28里的里長主動幫忙，輪流到場為民服務，協助民眾裝取水神回家清潔消毒。（何冠嫻攝）

苗栗市公所獲捐水神生成機，規畫各里索取時間進行分流，也改造水塔設置多個出水口避免人潮壅塞，方便領取落實防疫工作。（何冠嫻攝）

苗栗市公所獲旺旺集團捐借水神生成機，提供「水神」微酸性電解次氯酸水，獲民眾好評紛紛前往索取，公所更想方設法加購水神電解液，避免踴躍領取出現「缺貨」空窗期，並將持續供應至新冠病毒疫情趨緩為止，但因清明連假期間未開放索取，公所提醒原安排在星期四、星期五的里民提前在30日到4月1日領取。

苗栗市長邱鎮軍感謝旺旺集團捐藉水神生成機，提供「水神」微酸性電解次氯酸水，幫助地方防杜疫情，落實清潔消毒工作。「水神」微酸性電解次氯酸水消毒效果佳，且不傷皮膚、不刺鼻特性，廣受民眾好評，市公所安排各里索取時間進行分流，也改造水塔設置多個出水口避免人潮壅塞，苗栗市28里的里長更自動自發，踴躍配合輪流到場協助里民裝取。

26日上午8點開放領取即有30多位民眾前往，平均每天幾乎都有近百人前往領取，公所為能及時提供民眾所需且避免供不應求情況，邱鎮軍表示，水神廣受市民好評，避免出現「缺貨」空窗期，並透過管道購得足量水神電解液，將不間斷供應至疫情和緩時，有需要的鄉親仍可依里別、時段，至市公所後棟清潔隊前廣場領用，讓民眾持續落實防疫工作。

開店的劉小姐用水神清潔消毒店面環境，她表示，水神沒有刺鼻味，用來拖地、擦桌子落實店面消毒十分好用。張姓里民也指出，從公所裝取後可直接帶回使用，水神抗菌液無色、無刺激性，用於環境消毒比漂白水好用。邱鎮軍提醒，由於4月2日至5日因清明節連續假期，不開放索取，因此安排在星期四、五的里民於30日到4月1日前來領用。

(中時 )