英國28歲女子娜塔莉．道森（Natalie Dawson）和澳洲籍男友來台度假，依規定進被居家檢疫，但英女母親透過外媒BBC，控訴兩人被分開「監禁」，沒有熱水、僅提供基本食物，花蓮縣衛生局澄清，情侶稱沒錢才讓他們住進檢疫所，環境被批成監獄，也感到錯愕。

根據BBC報導，娜塔莉的母親抱怨，兩人被鎖在檢疫所裡面，每天三餐食物很差、量很少，而且房間很髒、沒有熱水，也沒地方可以洗衣服，還說女兒患有乳糜瀉，飲食有特殊需求，不滿這種環境每天還要6.25英鎊（約224元）的餐費。

花蓮檢疫所環境清幽，距離市區約40分鐘車程，遭英國情侶抱怨有如監獄。（許家寧攝）

花蓮縣衛生局澄清，縣府也都會在此辦活動，之後還有入住5人檢疫，都沒收到相關抱怨。。（許家寧攝）

據了解，娜塔莉14日從英國入境後，一路在台旅遊，途經九份等知名景點喝茶，並攝影留念，直到18日疫情指揮中心宣佈回溯5日至14日有歐洲旅遊史者，兩人在花蓮民宿被找到，但聲稱沒錢住旅館檢疫，因此轉送往花蓮檢疫所，每天只收250元餐費。

衛生局指出，花蓮的檢疫所群山環抱，景色幽美，原為閒置的機關空間，縣府過去常在這裡舉辦活動，該情侶為第一批入住，房間約8坪大，有書桌、網路，室外有飲水機、脫水機，但男女分層居住，每層有公用廁所及衛浴，還有專人送餐及清理垃圾，之後還有5人入住，都沒收到相關抱怨。

據1名衛生局人員說，因英女稱不能吃米飯，餐飲不符需求，立即找來外事科警察協助翻譯，當晚還騎車到30公里外的市區買她所需食物，接下來餐飲皆按照需求給予改善，至於熱水問題在入住當晚凌晨就已經修復，被批得這麼不勘，覺得很無奈。

花蓮檢疫所男女分層居住，每層有公共浴室和廁所。（許家寧翻攝）

花蓮檢疫所男女分層居住，室外有飲水機、脫水機，。（許家寧翻攝）

(中時 )