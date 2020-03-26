遊戲橘子第一射擊遊戲《CSO絕對武力》攜手熱門韓劇《屍戰朝鮮》首度展開聯名活動！此次合作推出全新劇情專屬地圖，玩家們將跟隨世子一同解開任務、揭開瘟疫真相、對抗各代變異殭屍，體驗如同置身古代朝鮮的世界、隨著遊戲劇情體驗《屍戰朝鮮》的刺激戰役！無論是《屍戰朝鮮》還是世子朱智勳的影迷，或者是 CS 遊戲的死忠玩家，都不可錯過！

《屍戰朝鮮》首次攜手線上遊戲《CSO絕對武力》推出合作，即日起至2020年4月8日期間，玩家們可以在《CSO絕對武力》體驗置身劇情中的刺激感與打擊感；此次官方特別打造劇情專屬地圖「研究員日記外傳#朝鮮篇」地圖，不僅可以看到《屍戰朝鮮》的宮庭各處、市區街道、還有第一集登場的經典畫面「君王寢室」！玩家們將跟隨世子承接各個大臣、守衛、平民所委託的任務，尋找君王的下落、揭開瘟疫真相，隨著遊戲劇情體驗《屍戰朝鮮》的刺激戰役！

此外，官方特別改編經典熱門地圖「義大利巷戰」，原地圖歐美風街道轉化成古代朝鮮街景，新增多條通道、增加玩家們聚集守備的據點，讓傳統地圖跟上最新熱潮持續再進化的「義大利巷戰-朝鮮篇」！

歡慶聯名開跑，官方於合作期間推出「迎春種子」活動，每日登入皆可獲得1顆「種子」，遊玩殭屍模式累積戰鬥次數可將「種子」化為「嫩葉」、累積擊殺數及助攻數可將「嫩葉」化為「果實」；完成「果實」的玩家，即可兌換武器、解碼器、輔助道具等獎勵內容；其中，玩家們最期待的近戰武器「極道狂殺」，具有超狂技能「百花撩亂」，可進行360度全面無差別攻擊！

(中時電子報)