為配合中央流行疫情指揮中心25日宣布「室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險」措施，國立故宮博物院南北院區，即日起管制展場內觀眾人數為不超過百人，並在大廳設置觀眾等待區，做觀眾分流。

故宮副院長黃永泰表示，「如現場超過一百人，我們會引導觀眾分流，在入口側邊，設有等候區，在地上也會標示安全距離，每三塊磁磚的距離貼一個膠帶，一塊瓷磚60公分，要求觀眾排隊時，保持1.8公尺以上的安全距離，在館內參觀的觀眾同樣要保持距離，會有工作人員提醒，人與人之間要保持1.5公尺以上間距參觀。」

黃永泰表示，最近這幾天，每天參觀人數約為2百人，人數明顯下降，「過去好的時候一年約有380萬人，平均一天一萬人，正常在平常日一天也會有7千到8千人，在疫情開始之後，降到一天1千人，最近這幾天則是一天約為2百人。」

黃永泰表示，觀眾若無法到現場參觀，目前故宮已有遠距參觀服務，可在故宮官網上的數位系統進到展場，欣賞展品。黃永泰表示，目前故宮每周一休館大消毒的工作，將持續到4月30日，每天早中晚各一次的清潔工作，同樣不會少。

(中時 )