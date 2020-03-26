日職阪神虎投手藤浪晉太郎出現嗅覺失靈症狀，懷疑是感染了新冠肺炎要接受檢測，此外傳出還有2名隊友失去味覺，「嚐不出味增湯的味道」，阪神已下達指令，要所有隊職員都留在家自主隔離一周。

根據報導指出，藤浪因為無法聞到酒和咖啡的氣味而去了耳鼻科，不過被診斷只是季節性過敏，隔天仍無法聞到味道，再去另一間醫院才被認為有感染新冠肺炎的可能性。

此外隊中還有2名選手抱怨吃不出味道，因此兩人也要接受檢測。目前阪神全隊以及職員，除了與薪水結算相關的工作外，全部先待在家隔離一周，谷本表示，「不只是為了全部的球員，也要確保當地不會發生區域感染。」阪神球員多待在兵庫縣西宮市訓練。

此外谷本表示藤浪目前精神狀況很好，再加上他沒有發燒、咳嗽等症狀，目前沒有醫學研究證實，嗅覺或味覺失靈是新冠肺炎的初期症狀，谷本透露症狀較輕的人通常都待在家，因此目前藤浪沒有住院的必要性，而藤浪的檢測結果還沒這麼快出來，不過會盡快。

(中時 )