新竹市政府防疫持續超前部署，26日再推出「新竹市新冠肺炎防疫專區」官網，讓民眾對防疫資訊一手抓。（摘自新竹市政府網站／陳育賢新竹傳真）

因應新冠肺炎疫情，新竹市政府持續超前部署防疫，26日再推出「新竹市新冠肺炎防疫專區」官網，針對居家隔離與檢疫者、家人與照顧者、一般民眾3大類群眾整理出「防疫攻略」懶人包，只要有關防疫資訊，上線就能秒懂。

市府指出，為讓市民能在最短時間內找到資訊，「新竹市新冠肺炎防疫專區」網站（https://hsinchucovid.wixsite.com/covid-19），將防疫資訊按照身分別分類整理，網站資訊每日更新，希望「防疫攻略」能給民眾更清楚的資訊指引。

其中，「居家隔離／居家檢疫者」專區中，可以取得通訊診療、居家關懷包、防疫旅館、防疫補償金的必要資訊；「家人／照顧者」，也可以由「我ok我來住」家屬住宿旅館優惠方案，找到請假、申請補償金等相關資訊。

「一般民眾」，可以在此網站查詢完整防疫指南，包括大家最關心的「口罩怎麼買？」、「實名制2.0是什麼？」、「3+5產業紓困振興方案」、「人民團體防疫守則」、「外籍移工防疫措施」，另外也提供小撇步，教民眾自己調配消毒水。

此外，市府也已於2月成立「居家關懷中心」，若居家關懷或檢疫民眾透過網頁搜尋資訊後仍有疑問，可撥打專線03-5266016洽詢，一般民眾則打1999專線詢問各項政策與服務。

(中時 )