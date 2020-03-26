高雄市阿蓮區長佑醫院不敵新冠肺炎疫情波及，將在4月底暫時停業，院方並證實，因受疫情影響，病患不敢上門做復健，嚴重影響醫院收入及營運，經考量後決定暫時辦理停業，未來將視疫情狀況再決定是否復業或歇業。

長佑醫院在阿蓮地區經營將近25年，目前設有外科、復健科，醫療人員約20人，長期以來提供偏鄉醫療服務，再加上阿蓮、田寮多為務農人口，而且多是年長的長輩，常常前往復健科門診看診。

地方人士指出，長佑醫院是阿蓮區和田寮區唯一的地區醫院，由前高市議員李長生創辦，由於近年醫學中心與區域醫院增加，院內規模及科別漸漸縮減，今年來受到新冠肺炎疫情衝擊，門診病患確實較以往減少許多。

不過地方也盛傳，院長蔡文中早於2017年就曾以年邁為由，打算退休歇業，有意退休歇業，相關歇業傳聞也在當地社群網站引起不少討論。

長佑醫院總務主任梁武成證實，醫院的確受到新冠肺炎疫情影響，病患不敢上門做復健，4月底將暫時停業，該院醫護人員近日已紛紛向醫政單位辦理離職。

(中時 )