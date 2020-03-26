大陸部分湖北籍返崗務工人員26日抵達福州高意科技廠區，當天，福州市人社局安排包車從湖北宜昌市和襄陽市等未實施交通管控的低風險區接回首批209名湖北籍(其中襄陽市196人、宜昌市13人)的務工人員返榕返崗。

這批人員全部持有湖北省政務管理辦發放的「綠碼」，按照大陸福州市新型冠狀病毒感染肺炎防控工作應急指揮部《關於做好湖北省疫情低風險地區來榕返崗人員有關工作的通知》要求，湖北返崗人員除已取得「綠碼」外，接收單位還需要有提供集體宿舍，透過核酸篩查後即可安排上崗。

(旺報 )