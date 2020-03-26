福州包車 接回首批湖北籍人員返崗 16:572020/03/26 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 湖北籍人員包車抵達福州。(取自中新網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸部分湖北籍返崗務工人員26日抵達福州高意科技廠區，當天，福州市人社局安排包車從湖北宜昌市和襄陽市等未實施交通管控的低風險區接回首批209名湖北籍(其中襄陽市196人、宜昌市13人)的務工人員返榕返崗。 這批人員全部持有湖北省政務管理辦發放的「綠碼」，按照大陸福州市新型冠狀病毒感染肺炎防控工作應急指揮部《關於做好湖北省疫情低風險地區來榕返崗人員有關工作的通知》要求，湖北返崗人員除已取得「綠碼」外，接收單位還需要有提供集體宿舍，透過核酸篩查後即可安排上崗。 (旺報 ) #人員 #湖北 #宜昌市 #襄陽 #福州市 也許您會感興趣 推薦閱讀 三甲級台商醫院 站在防疫第一線 04:092020/03/22 焦點新聞 挺醫護送餐點傳關懷 醫護人員：胃暖心更暖 15:442020/03/23 生活 咖啡業者暖心 親沖咖啡慰勞防疫醫護 13:272020/03/24 社會 感謝醫護人員防疫辛勞 南市餐飲業者送暖 17:072020/03/24 生活 感謝您！醫護人員4月底前免費搭嘉義縣公車 18:312020/03/24 生活 湖北解封 返崗工人仍遭歧視 04:092020/03/25 焦點新聞 各界愛心湧入滿溢 童綜合醫護備感窩心 12:052020/03/25 生活 盼政府取消註記 滯留湖北台人：我們都很健康 14:162020/03/25 兩岸 幫新樓醫護打氣 麻豆迷客夏送200杯飲料 17:062020/03/25 生活 醫護自主健康管理給薪否？ 勞動部回應了 11:592020/03/26 生活 兩岸熱門新聞 美國務卿：中共嚴重威脅美國人健康與生活方式 - 兩岸 陸已對89個國家和4個國際組織實施抗疫援助 - 兩岸 - 旺報 美機抵近陸艦400公尺 大陸國防部：要求美方停止挑釁 - 兩岸 - 旺報 上海：入境一律實施14天隔離觀察 - 兩岸 - 工商 青島涵碧樓41棟別墅被拆 賴正鎰回應 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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